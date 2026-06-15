München
Suomen ei pidä lähteä edistämään EU:n omaa puolustusta, vaikka äänestäjät sen perään huutavat
Eurooppalaisen Naton vahvistaminen on se mitä kipeästi tarvitaan riippumatta USA:n poukkoilusta.
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Lue artikkelin tiivistelmä
- MT:n kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista haluaa EU:lle itsenäisen puolustuksen, mutta artikkeli vastustaa tätä.
- Tuomas Forsberg toteaa luottamuksen USA:n ja Donald Trumpin johtoon olevan vähäinen.
- EU:n oma puolustus heikentäisi turvallisuutta; eurooppalaisen Naton ja JEF-yhteistyön vahvistaminen on tarpeen.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.