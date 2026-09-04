Minkki on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi Suomessa ja koko EU:n alueella, ja sitä saa metsästää ympäri vuoden ilman metsästyskorttia.

Laukaalainen Esa Tammenoksa teki talvella kylpyhuoneremontista yli jääneistä vanereista minkkiloukkuja. Kevään ja kesän aikana loukuissa oli vielä verrattain vähän saalista, mutta viime viikkoina tahti on kiihtynyt, uutisoi Yle.

Tammenoksa pyydystää minkkejä Vuojärven rannoilla Laukaan kirkonkylän lähettyvillä.

”Elokuun puolivälistä tänne syyskuun alkuun on tullut kymmenkunta minkkiä.”

Tammenoksa rakensi minkkiloukut huolestuttuaan vesilintujen vähentymisestä.

Hän arvioi, että sorsakannat ovat pudonneet Laukaassa kymmeneen prosenttiin siitä, mitä ne olivat 1980-luvulla.

”Silloin oli satapäisiä sorsalaumoja. Nyt jos jossain näkee 20 sorsaa yhdessä parvessa, niin sanotaan, että nyt oli iso parvi.”

”Elokuun puolivälistä tänne syyskuun alkuun on tullut kymmenkunta minkkiä.” Esa Tammenoksa

Minkkikanta on havainnoista päätellen Keski-Suomessa vahva ja kasvussa.

Keski-Suomen riistapäällikkö Olli Kursula kommentoi Ylelle, että minkkejä on kuluneen vuoden aikana jäänyt pyydyksiin viime vuosia enemmän.

Riistapäällikölle on myös raportoitu minkeistä runsaasti ympäri maakuntaa.

”Minkkejä on enemmän. Ihmiset näkevät niitä omilla rannoillaan, autojen alle on jäänyt minkkejä ja sellaista viestiä tulee, että vesilintupoikueet ovat hävinneet mökkirannoilta.”

”Minkkejä on enemmän.” Olli Kursula

Minkki on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi Suomessa ja koko EU:n alueella, ja sitä saa metsästää ympäri vuoden ilman metsästyskorttia.

Riistapäällikkö Kursulan mielestä minkkejä pitäisikin metsästää nykyistä enemmän.

Vuosituhannen vaihteessa Suomessa pyydystettiin vuosittain lähes satatuhatta minkkiä. Sen jälkeen saalistus on vähentynyt.

”Yksi syy on se, että että minkin turkiksella ei enää pitkään aikaan ole ollut oikeastaan mitään arvoa. Se on puhdasta luonnonhoitotyötä tänä päivänä”, Kursula sanoo.

Yle: Esa Tammenoksan minkkiloukku on napsunut tiuhaan Laukaassa – riista­päällikkö: ”Selvästi enemmän voisi minkkiä pyytää”