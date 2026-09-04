”Meitä ilahduttaa ajatus siitä, että Mustilasta lähteneet kasvit jatkavat kasvuaan suomalaisissa puutarhoissa vielä pitkään meidän jälkeemme”, perhe Tigerstedt kirjoittaa.

Elimäellä toimiva Mustilan puutarha sulkee ovensa tämän kauden jälkeen. Perhe Tigerstedt kertoo lähettämässään tiedotteessa, että päätöstä edelsi pitkä harkinta.

”Olemme viiden sukupolven ajan uskoneet, että puutarhan kautta voi jättää jälkipolville jotakin kaunista ja kestävää – osan itseään. Meitä ilahduttaa ajatus siitä, että Mustilasta lähteneet kasvit jatkavat kasvuaan suomalaisissa puutarhoissa vielä pitkään meidän jälkeemme.”

Mustila on myynyt kasveja ja jakanut tietoa vuodesta 1932 eli se on lähes satavuotias. Työn juuret ulottuvat aina vuoteen 1902, jolloin Axel Fredrik Tigerstedt istutti ensimmäiset puut Mustilan arboretumin maille. Arboretumista on kasvanut yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä puulajipuistoista.

Kartano keskittyy jatkossa maa- ja metsätalouteen.

”Omistajasuvun työ Arboretum Mustilan hallituksessa jatkuu, jotta yli vuosisadan aikana rakentunut kasvituntemus, kokeilun perinne ja puutarhaperintö säilyvät elävinä myös tuleville sukupolville”, tiedotteessa kerrotaan.

Myymälä ja verkkokauppa toimivat siihen saakka, kunnes varasto on loppuunmyyty. Lahjakortit myymälään tai verkkokauppaan tulee käyttää ennen syyskuun loppua. Ne voi myös vaihtaa päittäin.