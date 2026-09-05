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Juuri nyt | Yle: Savolaismies herätti henkiin legendaarisen huoltoaseman, vaikka pankki ei myöntänyt lainaa
Tilaajalle | Kati Pohjanmaa on perunakuiskaaja: Antaa mielenkiintoisen vinkin perunoiden maisteluun