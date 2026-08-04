Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita esiintyy edelleen häiriöitäHäiriöitä on ollut käynnissä eilisestä aamupäivästä lähtien.
Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita esiintyy edelleen häiriöitä. S-Pankki tiedottaa asiasta internetsivuillaan.
S-Pankin maksuissa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä osalla asiakkaista. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä.
Häiriöitä on ollut käynnissä eilisestä aamupäivästä lähtien.
Pankin mukaan korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat myös turvassa.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat