NoHo Partnersilla onnistunut neljännes – kasvua myös ravintoloissa, joissa sitä ei ole pitkään aikaan nähtySyksyn aikana yhtiö aikoo avata uusia ravintoloita ainakin Rovaniemen alueella.
Ravintolakonserni NoHo Partnersin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 95,6 miljoonaan euroon. Kasvua oli päälle 9 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuosi sitten, jolloin liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa.
Yhtiön liikevoitto oli huhti–kesäkuussa 9,1 miljoonaa euroa. Kasvua oli viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,7 miljoonaa euroa.
Kasvua oli sekä Suomessa että yhtiön kansainvälisessä liiketoiminnassa.
Yhtiön toimitusjohtajan Jarno Suomisen mukaan vuoden toinen neljännes oli onnistunut ja kasvua nähtiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkästä aikaa kasvua nähtiin myös viihderavintoloissa.
NoHo Partners arvioi yhä, että konsernin kannattavuus pysyy tänä vuonna nykyisellä hyvällä tasolla ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos kasvaa. Syksyn aikana yhtiö aikoo avata uusia ravintoloita ainakin Rovaniemen alueella.Artikkelin aiheet
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