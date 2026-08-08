Poliisi tutkii laajaa petosvyyhtiä – epäillyt lähestyivät ikäihmisiä sisäilmamittauksilla Lounais-Suomen poliisi epäilee lähes sadan kotitalouden päätyneen petoksen uhriksi. Epäillyissä rikoksissa ikäihmisille on myyty kalliita ilmanvaihtolaitteita ja huoltopalveluja.

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Poliisi tutkii laajaa petosta liittyen ilmanvaihtolaitteisiin ja niiden huoltopalveluihin. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Rikokset Ulrika Eerola Hovio

Lounais-Suomen poliisi tutkii laajaa petosrikosten kokonaisuutta. Epäillyissä rikoksissa on myyty kalliita ilmanvaihtolaitteita ja huoltopalveluita ovimyyntinä. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan.

Tapauksissa asianomistajia on huijattu maksamaan huoltopalveluja tekaistuilla laskuilla. Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että kaikki asianomistajat eivät tiedostaneet tulleensa huijatuiksi.

”Poliisi epäilee, että rikoksesta epäillyt henkilöt ovat kohdistaneet toimensa erityisesti sellaisiin henkilöihin, joiden arviointi- ja päätöksentekokyky on iän tai esimerkiksi sairauden johdosta alentunut”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Janne Berg Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Kokonaisuudessa onkin todennäköisesti enemmän asianomistajia kuin poliisilla on tällä hetkellä tiedossa.

Joissakin tapauksissa epäillyt ovat tehneet asunnoissa sisäilman laatuun liittyviä mittauksia. Huonojen tulosten avulla on herätetty huolta ikäihmisissä ja saatu heidät hankkimaan kalliita laitteita ja huoltoja.

Poliisi epäilee, että rikosten kohteena on ollut jopa lähes sata kotitaloutta eri puolilla Etelä-Suomea vuosina 2025–2026. Kokonaisuuden rikoshyödyn arvioidaan ylittävän 100 000 euroa.

Jos kaupantekoon liittyy painostamista tai muuta outoa käytöstä, kauppoja ei poliisin mukaan kannata tehdä.

”Kaikki ovelta-ovelle kiertävät myyjät eivät tietenkään ole epärehellisillä asioilla. Poliisi kuitenkin suosittelee aina suhtautumaan omaan kotiin tuleviin vieraisiin henkilöihin tietyllä varauksella. Olisi hyvä pyrkiä varmistamaan myyjän henkilöllisyys sekä se, kenen palveluksessa hän on”, Berg ohjeistaa.