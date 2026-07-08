Orpo kommentoi Garden-tukea – Vapaavuori pyysi viestillä "runttausta" Orpon mukaan kokoomus ajoi valtion tukea jättiareenalle ja puoliväliriihessä löytyi sopu, jonka hallituspuolueiden puheenjohtajat ja koko hallitus hyväksyivät.

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Valtioneuvosto välitti Orpon nimissä kirjoitetun pitkän lausunnon hallihanke Garden Helsingistä. Orpo on lomalla, eikä ole vastannut viestinten kommenttipyyntöihin tällä viikolla. Kuva: Juha Roininen / EUP-IMAGES

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) julkaisi kirjallisen kommenttinsa valtioneuvoston sivuilla Garden Helsinki -hankkeen epäselvyyksiin liittyen.

Orpon mukaan hankkeen toimijat ovat hakeneet valtiolta joko suoraa tukea tai valtiontakausta vieraalle pääomalle. Hanke on toimittanut valtiovarainministeriölle vapaamuotoisen hakemuksen valtiontakauksesta syksyllä 2024.

Orpon kommentin mukaan valtiovarainministeriö ilmoitti hankkeelle kielteisestä kannasta valtiontakauksen myöntämiseen loppuvuodesta 2024.

”Tukea saadakseen hankkeen on täytettävä sille asetettavat ehdot ja EU-kriteerit. Ehtoja valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtiontukiarvioinnin tekee komissio.”

Orpo sanoo, että hanketta ja ehtoja tullaan käsittelemään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

”Hankkeen suunnitelmia on päivitetty puoliväliriihen 2025 päätöksenteon jälkeen ja nämä muutokset otetaan huomioon talous- ja työllisyysvaikutuksia arvioitaessa.”

Eduskunta tekee Orpon mukaan lopullisen päätöksen valtiontuen myöntämisestä osana normaalia talousarvioprosessia, jos päivittyneiden tietojen jälkeen hanke arvioidaan kansallisesti merkittäväksi kulttuuri- ja urheilukeskukseksi, jolla on merkittäviä talous- ja työllisyysvaikutuksia, sekä hanke täyttää muut ehdot ja valtionavustuksen myöntäminen on mahdollista.

Valtiontuki on ehdollinen hankkeen toteutumiselle, eli rahaa ei makseta ennen kuin hanke todella käynnistyy.

”Luotan siihen, että saatte runtattua tämän Garden-hankkeen tuen pian alkavassa puoliväliriihessä.” Jan Vapaavuori

Mediatalot saivat haltuunsa pääministeri Orpon ja Garden-hanketta lobanneen Jan Vapaavuoren välistä viestinvaihtoa huhtikuulta 2025.

Viestissään Vapaavuori pyytää Orpoa ja hänen esikuntaansa toimimaan Garden Helsingin asiassa valtiontuen saamiseksi.

”Luotan siihen, että saatte runtattua tämän Garden-hankkeen tuen pian alkavassa puoliväliriihessä”, Vapaavuori kirjoittaa.

Viestin vastaanottajana on Orpon talouspoliittinen erityisavustaja Mikko Martikkala ja kopiokentässä ovat pääministeri Orpo sekä Orpon erityisavustaja Katri Manninen.

Vapaavuori on liittänyt viestin yhteyteen ehdotuksensa hallituksen puoliväliriihen päätökseksi.