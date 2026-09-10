Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa 12,4 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kertoo Tilastokeskus. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi 12,8 prosenttia verrattuna viime vuoden heinäkuuhun.

Eniten kasvoi erikoistunut rakennustoiminta, jonka liikevaihto kasvoi 19 prosenttia ja myynnin määrä 18,7 prosenttia vuoden takaisesta. Talonrakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa 6,6 prosenttia ja myynnin määrä 6,3 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Maa- ja vesirakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia ja myynnin määrä 1,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Heinäkuussa kasvua oli myös kesäkuuhun verrattuna: rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia ja myynti 0,6 prosenttia.