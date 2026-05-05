14 kuntaa saa laajakaistayhteyksistä täydet pojot – heikoimmat pisteet 9 maaseutukunnalleVerkkoyhteydet ovat Traficomin mukaan parantuneet laajasti eri puolilla Suomea. Harvaan asutuilla alueilla edistyminen on kuitenkin huomattavasti hitaampaa.
Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
Virasto on julkaissut vuoden 2026 kuntakohtaisen laajakaistaluokituksen. Siinä kunnille annetaan tähtiä laajakaistayhteyksien saatavuudesta.
Luokitustaan paransi 72 kuntaa, kertoo Traficom tiedotteessa.
14 kuntaa saavutti täydet viisi tähteä. Viiden tähden kunnat ovat Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kauniainen, Kempele, Kerava, Kotka, Lahti, Pietarsaari, Pirkkala, Raisio, Riihimäki, Vaasa ja Vantaa.
Vähintään neljän tähden luokituksen sai 142 kuntaa, joissa asuu noin 4,7 miljoonaa vakinaista asukasta.
Laajakaistan saatavuus ja laatu vaihtelevat Traficomin mukaan edelleen kunnittain merkittävästi, mikä voi luoda alueellista eriarvoisuutta digitaalisissa peruspalveluissa.
Erot kuntien välillä ovat edelleen suuria erityisesti harvaan asutuilla alueilla.
Alle kahden tähden kuntien määrä puolittui edellisestä luokituksesta.
Niitä on nyt yhdeksän: Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi, Puumala, Savukoski, Tervo, Tuusniemi ja Utsjoki.
Kunnat sijaitsevat pääosin maaseutumaisilla alueilla Lapissa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa sekä Keski-Pohjanmaalla. Niissä asuu yhteensä noin 14 500 vakinaista asukasta.
Viime vuosina kuntien tähtiluokitukset ovat parantuneet Traficomin mukaan merkittävästi. Kehitystä ovat vauhdittaneet erityisesti investoinnit kiinteisiin ja mobiiliverkkoihin.
Alimpien tähtiluokkien kuntien osuus on pienentynyt. Vuonna 2023 enintään kaksi tähteä sai 27 prosenttia kunnista, nyt 12 prosenttia. Samalla vähintään 4,5 tähden kuntien osuus on yli kaksinkertaistunut.
Verkkoyhteydet ovat Traficomin mukaan parantuneet laajasti eri puolilla Suomea, vaikka harvaan asutuilla alueilla edistyminen on huomattavasti hitaampaa.
"Parantuneet laajakaistayhteydet tukevat kuntien elinvoimaa, mahdollistavat etätyön ja sujuvoittavat digitaalisten palvelujen käyttöä. Ne vahvistavat myös yritysten toimintaedellytyksiä eri alueilla", kertoo johtaja Lasse Laine tiedotteessa.
Vertailu
Traficomin laajakaistavertailu antaa kunnille tähtiä kiinteiden ja mobiiliverkkojen saatavuuden mukaan.
Kiinteistä verkoista katsotaan 30, 100 ja 1000 megabitin latausnopeuden saatavuus eli kuinka suurelle osalle kunnan tai maakunnan kotitalouksista yhteydet olivat tarjolla vuoden 2025 lopussa.
Matkaviestinverkosta tarkastellaan puolestaan 100 ja 300 megabitin verkon kotitalouskattavuus sekä 100 megabitin tiekattavuus. Matkaviestinverkon nopeus perustuu maksimilatausnopeuteen ihanteellisissa olosuhteissa.
Tiedot perustuvat Traficomin teleyrityksiltä vuoden 2025 lopussa keräämiin tietoihin.
