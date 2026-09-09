Ukrainan rajavartiopalvelun mukaan useita siviilejä on kuollut Venäjän lennokki-iskussa Starokozatshen raja-asemalla Moldovan vastaisella rajalla.

Rajavartiopalvelun mukaan iskussa kuoli ja haavoittui raja-aseman lähellä olleita siviilejä. Raja-asema suljettiin iskun jälkeen.

Lisäksi Zaporizhzhjan alueen kuvernööri Ivan Fedorov kertoi viestipalvelu Telegramissa yhden ihmisen kuolleen ja seitsemän haavoittuneen Venäjän iskuissa.

Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilnen mukaan yön aikana on kuultu useita räjähdyksiä Kiovassa, Dniprossa ja Mykolajivissa. Dniprossa kolme ihmistä on haavoittunut, kaksi heistä vakavasti. Lisäksi yli 10 asuinrakennusta on tuhoutunut.

Pormestari Ihor Tereh'ovin mukaan Harkovassa useisiin rakennuksiin on osunut iskuja, mutta haavoittuneista ei ole raportteja.