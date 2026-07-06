Kupariputkia varastettiin teollisuushallista Kiteellä – poliisi pyytää vihjeitä Poliisi tutkii törkeää varkautta Kiteellä.

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Kuparivarkauksia ilmenee Suomessakin säännöllisesti. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Rikokset Onni Puutio

Biokone Oy:n teollisuushalliin murtauduttiin maanantain vastaisena yönä 6. heinäkuuta. Poliisi tutkii asiaa.

Murto tapahtui poliisin mukaan kello 2.37.

Rakennuksesta varastettiin useita kymmeniä metrejä 28 millimetrin paksuista kupariputkea. Anastetun kuparin arvoksi arvioidaan noin 20 000 euroa.

Poliisi pyytää havaintoja alueella tapahtuma-aikaan liikkuneista ihmisistä ja ajoneuvoista.

Vihjeitä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.

Tietoja voi ilmoittaa myös vihjepuhelimeen numeroon 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 456 900 arkisin kello 8–16.15.

Kuparia varastetaan usein, koska se on arvokas metalli ja sitä on helppo myydä eteenpäin romumetallina. Kuparia käytetään paljon esimerkiksi sähköjohdoissa, putkissa ja teollisuudessa, joten sille on jatkuva kysyntä.