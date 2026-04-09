Ylen kannatusmittaus: keskusta kolmanneksi perussuomalaisten ohitse, SDP jatkaa kärjessäSekä kokoomuksen että SDP:n kannatus on laskenut kuukauden takaisesta mittauksesta.
SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1 prosentin kannatuksella, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta.
Toisena tulee pääministeripuolue kokoomus, jota suosi 17,4 prosenttia vastaajista.
Sekä kokoomuksen että SDP:n kannatus oli laskenut kuukauden takaisesta mittauksesta.
Kolmanneksi nousi keskusta 14,5 prosentin kannatuksella. Neljänneksi putosi puolestaan perussuomalaiset, jota kannatti 13,5 prosenttia vastanneista.
”Perussuomalaiset ja kokoomus menettävät kannatusta keskustalle. Näin tekevät myös pienemmät hallituksessa olevat puolueet eli kristillisdemokraatit ja RKP”, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle.
Ylen mukaan hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on koko vaalikauden pohjalukemissa.
Vasemmistoliitto ja vihreät nousivat
Vasemmistoliitto nosti hieman kannatustaan 11,3 prosenttiin. Turjan mukaan suurimmat menettäjät vasemmistoliiton kannatuksen nousussa ovat vihreät ja SDP.
Myös vihreät nosti mittauksessa hieman kannatustaan 8,7 prosenttiin.
Taloustutkimus haastatteli mittausta varten 2 543:a ihmistä. Haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa maalis-huhtikuussa.
- Osaston luetuimmat