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Presidentti Stubbin mukaan lähikuukausina Ukraina-neuvotteluissa tuskin tapahtuu edistymistä.

Stubb MT:lle: Ilman Yhdysvaltoja Putinin kanssa ei kannata neuvotella sodan lopettamisesta

Tasavallan presidentti vetää takaisin puheitaan Moskova-yhteydenotoista. ”Nyt on enemmän paineistamisen, ehkä jopa eskalaation vaihe.”
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Uutiset|Politiikka
12.7.202605:00
Tapio Nurminen
Lue artikkelin tiivistelmä
  • Presidentti Alexander Stubb arvioi MT:lle, ettei Ukrainan sodan lopettamisesta synny ratkaisua ilman Yhdysvaltojen osallistumista. Hänen mukaansa nyt on ”paineistamisen, ehkä jopa eskalaation vaihe”, eikä hän odota tuloksia seuraavan kuukauden aikana. Stubb sanoo myös, ettei Euroopassa ole konsensusta siitä, miten keskusteluja Venäjän kanssa käytäisiin poliittisella tasolla.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
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