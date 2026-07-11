Tangokuninkaallisiksi valittiin Raija Mäntyniemi ja Juho PunkeriLaulukilpailuun osallistui tänä vuonna lähes 300 laulajaa.
Uusiksi tangokuninkaallisiksi on valittu Raija Mäntyniemi Kauhajoelta ja Juho Punkeri Hämeenlinnasta. He saivat kruununsa Seinäjoen tangomarkkinoilla lauantai-iltana.
Laulukilpailun finaali oli kaksiosainen. Tuomaristo valitsi kahdeksasta finalistista jatkoon neljä solistia, joista yleisö äänesti suosikkinsa. T
angokuningattareksi kruunattu Mäntyniemi sai yli 70 prosenttia naisille annetuista äänistä ja tangokuninkaaksi valittu Punkeri lähes 53 prosenttia miehille annetuista äänistä.
Finaalin toisessa osassa kisasivat myös Maj-Lis Erola Rovaniemeltä ja Ilari Hämäläinen Vantaalta.
Laulukilpailuun osallistui tänä vuonna lähes 300 laulajaa.Artikkelin aiheet
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