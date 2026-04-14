Neljä viidestä nuoresta on valmis puolustamaan Suomea, kertoo kysely40 prosenttia nuorista uskoo, että suomalaiset elävä viiden vuoden päästä nykyistä turvattomammassa maailmassa.
Lähes puolet nuorista aikuisista on huolissaan Suomen tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta, selviää E2 Tutkimuksen kyselystä. Kysely tehtiin Puolustusvoimien toimeksiannosta.
Kyselyn mukaan yli 40 prosenttia nuorista arvioi suomalaisten elävän viiden vuoden päästä nykyistä turvattomammassa maailmassa.
Neljä viidestä vastaajasta ilmoitti kuitenkin olevansa valmis puolustamaan Suomea aseellisen hyökkäyksen sattuessa joko aseellisesti tai aseettomasti.
Kyselyn perusteella hieman yli puolet nuorista ajattelee, että vain miehiä koskeva asevelvollisuus on tasa-arvon vastainen. Reilu kolmannes on tästä eri mieltä. Miehet suhtautuvat nykyjärjestelmään hieman naisia kriittisemmin.
Kyselyaineisto kerättiin marraskuussa Norstatin internetpaneelissa ja siihen vastasi yli 2 000 nuorta aikuista. Aineisto on painotettu iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.
