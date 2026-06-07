Viikosta on tulossa epävakaa mutta lämmin Epävakaa säätyyppi syleilee Fennoskandiaa koko viikon ja sateet sekä sadekuurot ovat yleisiä. Viikkoon mahtuu myös aurinkoa ja kesäisiä lämpötiloja.

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Sade ja pouta vaihtelevat alkavalla viikolla. Kuvassa Tyrvään vesivoimalaitos Kokemäenjoella. Kuva: Taneli Laine

Uutiset | Sää Petteri Pyykkö

Viikko alkaa lämpimällä maanantailla, kun lämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa laajalti 23 asteen tuntumaan, paikoin hellerajakin voi mennä rikki. Sadekuurot painottuvat Pohjanmaan ja Oulun suunnalle. Pohjois-Lapissa sadekuuroja tulee monin paikoin ja lämpötila on yleisesti Keski- ja Pohjois-Lapissa 20 asteen tuntumassa.

Tiistaina seuraava matalapaine kurottaa kaakosta Etelä-Suomen iloksi. Näihin kaakosta saapuviin matalapaineisiin liittyy erityisesti kesäaikaan merkittävää epävarmuutta, mutta etenkin Kaakonkulmalla kannattaa varautua sadepäivään.

Vettä tämän hetken ennusteen mukaan tulisi kymmenisen milliä. Sateita yltänee myös Uudellemaalle, mahdollisesti myös lännemmäksi kohti Pirkanmaata. Länsirannikon tuntumassa sadekuuroja tulee ainakin paikoin. Yhtenäisempien sateiden alla lämpötilat jäävät alle 20 asteen. Muuten tiistaina päästään jopa 23 asteen lukemiin, Lapissa laajalti ollaan yli 20 asteessa.

Tiistain jälkeen säätilan ennustettavuus heikkenee nopeasti, mutta sateiden painopiste keskiviikkona on todennäköisesti maan pohjoisosassa. Lounaaseen näyttäisi pääsevän virtaamaan hieman viileämpää ilmaa, jonka johdosta ylimmät lämpötilat täydessä paisteessakin jäänevät etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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