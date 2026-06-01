Sisäministeriö: Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin lokakuun loppuun mennessä Uusi FI-Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä.

112-sovelluksessa annettiin toukokuussa vaaratiedote mahdollisesta drooniuhasta Uudellamaalla. Uusi vaaratiedotejärjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. LEHTIKUVA.

Uutiset | Turvallisuus STT

Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö.

Uusi FI-Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista.

FI-Alert-järjestelmä perustuu Cell Broadcast (CB) -teknologiaan ja EU Alert -konseptiin. Viestitys ei ruuhkauta verkkoa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi massatekstiviestijakelu.

Sisäministeriö ja Erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen.

Uuden järjestelyn valmistelua on kiirehditty viime viikkoina. Viranomaisten ensiviestintä ja sen onnistuminen nousivat keskusteluun toukokuun puolivälissä.

Aikaisin aamulla 15. toukokuuta viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla drooniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon vain ystävien ja tuttujen tai median kautta.

Nykyisellään vaarasta tiedotetaan monikanavaisesti ja vaaratiedotteet julkaistaan muun muassa 112 Suomi -sovelluksessa, radiossa, teksti-tv:ssä ja tarvittaessa televisiossa.

112 Suomi -sovelluksen käyttäjä ei välttämättä saanut viestiä toukokuisesta droonihälytyksestä, jos esimerkiksi sovellus oli jäänyt päivittämättä tai sille ei ollut annettu lupaa käyttää sijaintia jatkuvasti.

Syksyllä nykyistä järjestelmää täydentävät viestit välittyisivät matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Myös ulkomaiset vierailijat tulevat saamaan samat vaaratiedotteet matkapuhelimiinsa oleskellessaan Suomessa.

CB-teknologian avulla toimiva hätäviestijärjestelmä lähettää vaaratiedotteen kuuluvuusalueella oleviin puhelimiin puhelinverkon tukiasemien kautta. Toisin kuin tekstiviesteissä, CB-teknologian avulla lähetettyä viestiä ei osoiteta puhelinnumeroille eikä se edellytä vastaanottajarekisteriä.

Maailmalla CB-teknologiaan perustuvia vaaratiedotusjärjestelmiä on käytössä muun muassa Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Japanissa, Kanadassa ja Brasiliassa.