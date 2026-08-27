Ulkoministeriö: Nepalissa kadonneiden joukossa on ainakin yksi suomalainenNepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsittiin torstaina yli tuhatta ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona.
Nepalissa on viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 800 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 500 turistia, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty jo lähes 180.
Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia. Kiinan viranomaiset olivat torstaiaamuun mennessä kertoneet vain kolmesta kuolonuhrista.
Muitakin suomalaisia voi olla kateissa.
Nepalissa kadonneiden joukossa on ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras.
Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyydensuojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa.
Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö lähetti kyselyn mahdollisesta avuntarpeesta tiedossa oleville suomalaismatkailijoille. Noin puolet heistä oli keskiviikkoiltaan mennessä jo vastannut siihen.
Lupauksia avusta ja tukitoimista alkoi tulla pian sen jälkeen, kun katastrofin laajuus tuli ilmi.
Nepalin rajut tulvat saivat alkunsa jäätikön romahduksesta, eivät maanjäristyksestä, kertoo Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos. Romahdus käynnisti valtavan maavyörymän, joka pyyhkäisi tieltään jopa kokonaisia kyliä.
Lupauksia avusta ja tukitoimista alkoi tulla pian sen jälkeen, kun katastrofin laajuus tuli ilmi.
Yhdysvallat on luvannut 500 000 dollaria hätäapua, ja Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten liitto on myöntänyt 1,4 miljoonaa dollaria.
Euroopan unioni ilmoitti aktivoineensa Copernicus-satelliittiseurantajärjestelmänsä auttamaan pelastus- ja jälleenrakennustoimissa sekä olevansa valmis tarjoamaan lisäapua. Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan kertoi lähettäneensä paikalle kiireellisiä lääkintätarvikkeita.
Naapurimaa Intia on toimittanut katastrofialueelle aluksi 10 tonnia humanitaarista apua.Artikkelin aiheet
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