Terassit, kompostorit ja keittiöremontit vetivät suomalaisia rautakauppoihin tänä kesänä. Yksi tuoteryhmä nousi kuitenkin selväksi yllätykseksi: sähkölämmittimet kävivät kaupaksi poikkeuksellisen hyvin jo kesällä.

K-Raudan myyntidatan perusteella suomalaiset panostivat kesällä myös terasseihin, pihoihin ja keittiöremontteihin. Kuvituskuva.

K-Raudan myyntidatan perusteella suomalaiset panostivat kesällä myös terasseihin, pihoihin ja keittiöremontteihin. Kuvituskuva. Kuva: Riiko Savela

Suomalaiset ostivat tänä kesänä rautakaupoista poikkeuksellisen paljon sähkölämmittimiä. K-Raudan mukaan myynti kasvoi kesä–heinäkuussa yli 70 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, vaikka kyse on tyypillisesti sesongin ulkopuolisesta tuotteesta.

K-Raudan myyntidatan perusteella suomalaiset panostivat kesällä myös terasseihin, pihoihin ja keittiöremontteihin. Kasvussa olivat muun muassa lämpökompostorit, komposiittiterassilaudat ja aurinkokennovalaisimet.

K-Raudan tuotelinjajohtaja Toni Karjanmaan mukaan sähkölämmittimien kysyntä yllätti.

”Erityisen kiinnostava on sekä kiinteiden että lisäsähkölämmittimien myynnin kasvu, joka nousi kesä-heinäkuussa yli 70 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Se on poikkeuksellista tähän aikaan vuodesta.”

Karjanmaan mukaan viileä heinäkuu ei yksin selitä ilmiötä. Hän arvioi, että taustalla voi olla vuoden 2025 alussa voimaan tullut uusi rakentamislaki, joka sallii alle 30-neliöisten rakennusten rakentamisen ilman rakennuslupaa.

”Ehkäpä uusiin piharakennuksiin hankittiin tänä vuonna lämmittimiä, jotka mahdollistavat rakennuksissa yöpymisen ja vähentävät kosteutta. Toinen vaihtoehto on, että kuluttajat varautuvat jo tulevaan talveen uusilla, energiatehokkaammilla lämmittimillä.”

Terassituotteissa suomalaiset suosivat edelleen kestopuuta, mutta erityisesti komposiittilaudat kasvattivat suosiotaan. K-Raudan mukaan Cello-komposiittilautojen myynti nousi noin 10 prosenttia viime kesästä.

K-Raudan tuoteryhmäjohtaja Juha Huusko arvioi komposiittilaudan vetovoiman liittyvän helppohoitoisuuteen ja hintojen laskuun.

”Komposiittiterassin huolloksi riittää pelkkä pesu painepesurilla. Tuotekehittelyn ansiosta laudat eivät ole enää liukkaita. Hinnatkin ovat tulleet alaspäin takavuosista.”

Piha- ja puutarhatuotteissa kysyntä kasvoi erityisesti lämpökompostoreissa, joiden myynti nousi lähes 40 prosenttia. Myös terassisohvaryhmien ja aurinkokennovalaisimien myynti kasvoi selvästi.

K-Raudan tuoteryhmäpäällikkö Outi Lehdon mukaan lämpökompostorien kysyntää vauhdittaa biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen.

”Suomeen on viime vuosina tullut tuhansia uusia kompostoijia. Kompostorien täyttyessä monet hankkivat toisen kompostorin jälkikompostointia varten.”

Kasvua jatkoivat myös Cello-keittiöt. K-Raudan mukaan keittiömalliston uudistus ja hintojen lasku ovat lisänneet kiinnostusta keittiöremontteihin jo toista kesää peräkkäin.