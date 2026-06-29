Kaikkein lämpimin ilmamassa väistyy Suomen yltä Viime päivinä etelässä on laajalti mitattu hellelukemia. Vähitellen viikon puoliväliä kohden tuo kaikkein lämpimin ilmamassa siirtyy Suomen yltä.

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Keli saattaa viiletä hieman viikon loppupuolella. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Laura Tuomola

Todennäköisesti vielä tiistaina ja keskiviikkona hellettä mitataan etelässä. Muualla maassa lämpötila on 20 asteen tuntumassa, ainoastaan Pohjois-Lapissa on viileämpää. Torstaista alkaen päivän ylin lämpötila on koko maassa 20 asteen tuntumassa, etelässä ehkä vähän sen yläpuolella, mutta ei enää yleisesti hellelukemissa.

Väliaikaisesti sää on myös melko poutaista. Tähän tekee poikkeuksen tiistaiyön ja -aamun aikana pohjoisen yli pyyhkäisevä säärintama, johon liittyy sateita ja mahdollisesti ukkosia. Itärajan tuntumassakin voi vielä puolilta päivin tulla jokunen sade- tai ukkoskuuro. Sen jälkeen koko maassa on melko lailla poutaista. Torstaina sää muuttuu epävakaisemmaksi etelästä nousevan matalapaineen myötä. Todennäköisesti sateet ovat kuitenkin melko hajanaisia. Epävarmuutta on, sillä jos matalapaineen keskuksen reitti siirtyy lännemmäksi, tasaiset sateet ovat yleisemmin mahdollisia.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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