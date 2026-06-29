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Näin paljon avioero ja naimisiin meneminen oikeasti maksaa
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Uutiset
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Kodin talous
29.6.2026
22:00
Tilda Karhumaa
Artikkelin aiheet
avioero
naimisiin meneminen
avioliitto
kustannukset
tuomioistuin
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