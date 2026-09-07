IS: Yli puolet suomalaisista kannattaa eläkekattoaVastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7 000 euroon.
Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton eli ylärajan maksettavalle eläkkeelle, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä.
Kyselyn vastaajista eläkekattoa kannatti 57 prosenttia ja vastusti 24 prosenttia. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat 18–24-vuotiaat.
Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7 000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8 500 euron kattoa. 18–24-vuotiaat taas asettaisivat katon noin 5 700 euroon.
Kyselyn toteuttaneen Iro Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen sanoi IS:lle, että tulosten mukaan suomalaiset haluavat tulojen jakautuvan nykyistä tasaisemmin.
Eläketurvakeskuksen kehityspäällikön Jari Kanniston mukaan katottomuus on etu, koska eläkekattoa käyttäviin maihin on syntynyt rinnakkaisia järjestelmiä.
Kyselyyn vastasi elokuussa tuhat suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.Artikkelin aiheet
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