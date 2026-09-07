Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä.

Nuorista, 18–34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet.

Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen.

”Merkittävä osuus liikenneonnettomuuksista johtuu huonokuntoisista renkaista. Siitä huolimatta sellaisilla ajetaan ja vaarannetaan liikenneturvallisuutta”, Autonrengasliiton puheenjohtaja Teemu Tuuri sanoo liiton tiedotteessa.

Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin tuhat autoilevaa suomalaista.

”Renkaiden käyttöikään voi vaikuttaa omilla toimilla, kuten oikeaoppisella säilytyksellä ja turvallisella ajotavalla.” Lari Mäkelä

Kyselyn mukaan valtaosa kuljettajista kokee, että renkailla on suuri vaikutus ajoturvallisuuteen. Vastanneista suurin osa on myös sitä mieltä, että renkaat ovat yksi auton tärkeimmistä turvallisuustekijöistä.

Lisäksi kahdeksan kymmenestä kuljettajasta sanoo kyselyssä osaavansa arvioida renkaiden kunnon erittäin hyvin tai melko hyvin.

Tuuri arvioi, että renkaiden hyvää kuntoa pidetäänkin periaatteessa tärkeänä asiana, mutta siitä huolimatta renkaiden vaihto jätetään usein viime tinkaan.

”Kyselymme perusteella rengasturvallisuuteen liittyy myös haitallista huolettomuutta; neljännes kertoo ajavansa renkailla, vaikka niiden kunto olisi heikko”, Tuuri kertoo.

Myös renkaiden säännöllinen tarkastus jää monelta kuljettajalta tekemättä, sillä vain noin puolet vastaajista kertoi tarkistavansa autonsa renkaiden urasyvyyden keväällä ja syksyllä renkaanvaihdon yhteydessä. Rengaspaineen taas tarkastaa tuolloin neljäsosa vastaajista.

Liikenneturvan koulutusohjaajan Lari Mäkelän mukaan rengaspaineet tulisi tarkastaa mielellään kuukausittain sekä aina, kun edessä on pitkä ajomatka tai kun säässä tapahtuu selkeä muutos.

”Kuljettajan vastuulla on huolehtia, että renkaat ovat liikennekelpoiset. Renkaiden käyttöikään voi kyllä vaikuttaa omilla toimilla, kuten oikeaoppisella säilytyksellä ja turvallisella ajotavalla”, Mäkelä muistuttaa.