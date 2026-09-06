Kirjailija palasi Suomesta perheensä luo Kiovaan, suoraan Putinin pommien alle − ”Ukrainassa ei ole vieläkään tarpeeksi väestönsuojia”

Ukrainalainen kirjailija Irina Deremed-Tymoshenko työskenteli viime talvena kolme kuukautta Jyväskylän kirjailijatalossa. Tuona aikana hänen sodan takia hidastuneet kirjaprojektinsa etenivät ratkaisevasti.

Kirjailijan perhe asuu Ukrainassa sodan keskellä, joten myös Irina palasi sinne Suomessa vietetyn ajanjakson jälkeen.

”Ollakseni rehellinen, ensimmäiset viikot olivat todella raskaista. Se on kauhistuttavaa. Istumme lastemme kanssa kerrostalojen käytävillä öisin, kun Venäjä pommittaa.”

Venäjä on kiihdyttänyt viime aikoina Ukrainan pääkaupungin Kiovan pommittamista. Deremed-Tymoshenkon mukaan suurkaupungin asukkaat alkavat olla henkisesti ja fyysisesti lopussa, kun tihentyneiden pommitusten takia yöt ovat entistäkin katkonaisempia.

”Sota on monimutkainen asia ihmisille. Viranomaiset tekevät tiettyjä päätöksiä, kuten vaihtavat johtohenkilöitä, mutta se näyttää tyhjältä toiminnalta”, kirjailija kritisoi.

”Todellinen taistelu käydään tavallisten ihmisten toimesta. On paljon niitä, jotka eivät ole päässeet pois sodasta viiteen vuoteen, koska ei ole ketään korvaamassa heitä. He näkevät lapsensa vain puhelimen ruudulta. Ja sitten on niitä, jotka eivät enää herää uuteen aamuun, koska joku painoi laukaisupainiketta satojen kilometrien päässä.”

"Istumme lastemme kanssa kerrostalojen käytävillä öisin, kun Venäjä pommittaa.” Irina Deremed-Tymoshenko

Deremed-Tymoshenko korostaa, ettei Ukrainassa ole vuosien sotimisen jälkeenkään riittävästi väestönsuojia.

”Asun Kiovan länsiosassa. Puhuminen väestönsuojista saa valitettavasti minut purskahtamaan nauruun, koska ”väestönsuojat” täällä ovat tosiasiassa teiden alikulkuja tai maanalaisia pysäköintihalleja, joita ei ole suunniteltu suojaksi. Ne voivat koska tahansa muuttua joukkohaudoiksi.”

Kirjailija kertoo seuraavansa huolestuneena, miten Venäjä tuhoaa pommituskampanjoillaan järjestelmällisesti Ukrainan kirjallista elämää.

”Venäjän tavoitteena on tuhota Ukrainan kieli ja kulttuuri. Valitettavasti kirjapainojen ja kirjavarastojen tuhoamiset ovat jo johtaneet siihen, että kirjallisuustapahtumia on peruttu Ukrainassa. Se on kauhistuttavaa.”

”Venäjän tavoitteena on tuhota Ukrainan kieli ja kulttuuri. Valitettavasti kirjapainojen ja kirjavarastojen tuhoamiset ovat jo johtaneet siihen, että kirjallisuustapahtumia on peruttu Ukrainassa.”

Deremed-Tymoshenkon palaute eurooppalaisille on suora.

”Näemme kamikaze-tyyppisiä droneja, ja joskus jopa ohjuksia, lentämässä Moldovan ja Puolan alueelle – ja mikä on reaktio? Ei mitään. Syvää huolta. Koska kaikki pelkäävät reagoida”, hän toteaa.

”Mutta todellisuudessa Venäjä vain testaa, mikä on sallittua. Jos kukaan ei reagoi, ensi kerralla mennään vielä pidemmälle.”