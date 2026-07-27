Yritysten luottamus talouteen koheni, kuluttajien pysyi ennallaan – sukupuolten välillä selvä ero Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestokulutukseen heikkenivät. Rakennusalalla on tapahtunut käänne positiiviseen suuntaan.

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Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Kuva: SAARA PELTOLA / LEHTIKUVA

Uutiset | Talous STT

Heinäkuussa yritysten talousluottamus parani, mutta kuluttajien luottamus pysyi ennallaan.

Kuluttajien luottamus pysyi edelliskuukauden tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli molempina kuukausina -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,9.

Luottamus oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Pohjois-Suomessa. Naiset kuvailivat talouskehitystä selvästi synkemmäksi kuin miehet.

Kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Myös arviot oman talouden nykytilasta kohenivat aavistuksen edelliskuusta, mutta pysyivät hyvin heikolla tasolla.

Odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä pysyivät melko synkkinä.

Odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä pysyivät lähes ennallaan ja melko synkkinä. Puolet kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana ja vain viidesosa odotti työttömyyden vähenevän.

Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin yhä hyvin huonona lainanotolle ja epäsuotuisana säästämiselle. Kuitenkin aikomuksia lainanottoon oli heinäkuussa tavanomaisen verran. Kuluttajien arviot omasta rahatilanteestaan laskivat heinäkuussa hyvistä keskimääräisiksi. Mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina ennakoitiin olevan jonkin verran vähemmän kuin normaalisti. Kesäkuussa mahdollisuuksia ennakoitiin olevan saman verran kuin normaalisti.

Ajankohtaa pidettiin heinäkuussa jälleen erittäin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vuoden sisällä vähenivät heinäkuussa sekä edelliskuusta että vuodentakaisesta. Vain 11 prosenttia kuluttajista ennakoi lisäävänsä, kun taas liki 40 prosenttia arvioi vähentävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton ostoa vuoden kuluessa harkitsi suunnilleen yhtä moni kuluttaja kuin tavallisesti, asunnon ostosuunnitelmia taas oli jälleen hieman vähemmän kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin. Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsevien osuus laski kesäkuun 12 prosentista heinäkuun 11 prosenttiin.

Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi heinäkuussa vajaat 1 200 Suomessa asuvaa henkilöä.

Rakentamisen luottamus parani selvästi kesäkuuhun verrattuna.

Suomalaisyritysten tilanne on parantunut ja kasvun odotetaan jatkuvan, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. EK julkisti tänään sekä elinkeinoelämän heinäkuun talousluottamusluvut että neljästi vuodessa julkaistavan Suhdannebarometrin.

Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi kohenemista heinäkuussa. Rakentamisen luottamus parani selvästi kesäkuuhun verrattuna ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Kesäkuussa saldoluku oli -17, heinäkuussa -5. Pitkän aikavälin keskiarvo on -9.

Teollisuuden luottamusindikaattori nousi myös kesäkuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla.

Palveluiden luottamus parani hitusen kesäkuuhun verrattuna, vähittäiskaupan pysyi kesäkuun tasolla. Palveluiden luottamusindikaattorin heinäkuun saldoluku +7 on hieman pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Vähittäiskaupan luottamus pysyi yhä pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

”Suhdannebarometrin tulos kertoo, että Suomen talouskasvu on voimistunut.” Penna Urrila

Myös suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui alkukesän aikana, EK:n heinäkuussa tekemä Suhdannebarometri kertoo. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan kuitenkin vielä keskimääräistä heikommaksi. Tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä laski vielä hieman, mutta yritykset odottavat tähän käännettä.

”Suhdannebarometrin tulos kertoo, että Suomen talouskasvu on voimistunut ja laajentunut kansainvälisen talouden suurista epävarmuuksista huolimatta. Lyhyen aikavälin näkymät ovat myönteiset, ja erityisen ilahduttavaa on henkilöstöodotusten kääntyminen pieneen nousuun pitkän heikon vaiheen jälkeen”, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo tiedotteessa.

Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Odotukset lähikuukausille ovat vahvistuneet ja tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanteen ja tilauskannan kuvataan parantuneen pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluyritysten suhdannekehitys ja myynnin kasvu olivat maltillisia.

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. EK tiedusteli yrityksiltä heinäkuussa arvioita suhdannekehityksestä tämän vuoden toisella neljänneksellä sekä odotuksia lähikuukausille. Tiedusteluun vastasi hieman yli tuhat yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 260 000 henkilöä.