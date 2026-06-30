Orpo kieltää Garden Helsingin valtiontukeen liittyvän korruptiotaOrpo sanoi, ettei ole osallistunut esityksen valmisteluun.
Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus toi Garden Helsinki -areenahankkeen mukaan hallituksen puoliväliriihen neuvotteluihin yhtenä tavoitteenaan.
Orpo sanoi, ettei ole osallistunut esityksen valmisteluun. Hänen mukaansa asiassa ei ole syytä epäillä korruptiota.
Mediatilaisuudessa Orpo kielsi, että päätökseen Garden Helsingistä liittyisi minkäänlaista palvelusta kokoomuksen vaalirahoittajille.
Hankkeen 35 miljoonan euron valtiontuki on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki, ja valtionavustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat