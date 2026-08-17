Saunalautta seilasi omille teilleen Päijänteellä – Poliisilla ei ole omistajasta tietoaPoliisi pyytää ilmoittamaan saunalauttaan liittyvistä tiedoista.
Rantakaislikkoon ajautunut saunalautta kaipaa omistajaansa. Hämeen poliisi tiedottaa, että saunalautta on rannassa Revonniementiellä Asikkalassa Päijänteellä.
Poliisi tiedotti asiasta sunnuntaina.
Saunalauttaan liittyvät tiedot voi ilmoittaa joko sähköpostitse vihjeet.hame@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 414222.
Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.Artikkelin aiheet
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