Mediat: Suomen pumpuilla tällä hetkellä Euroopan kalleinta dieseliäDieselin korkea hinta nousi keskustelunaiheeksi myös eduskunnan torstain kyselytunnilla.
Suomessa on tällä hetkellä virallisesti Euroopan unionimaiden kalleinta dieseliä. Asiasta uutisoi Iltalehden Taloussanomat.
Lähi-idän tilanteen kiristyminen näkyi öljymarkkinoilla torstaina. STT:n mukaan Pohjanmeren Brent-öljyn barrelihinta kipusi torstaina jopa viisi prosenttia yltäen yli 106 dollariin.
EU-komission polttoaineen hintaseurannan Weekly Oil bulletin tilaston mukaan dieselin hinta oli Suomessa maanantaina jopa 2,49 euroa.
Myös Hollannissa ja Tanskassa dieselin hinta lähenteli yhtä korkeaa tasoa.
Taloussanomien tarkasteleman Polttoaine.net-sivuston mukaan keskiviikkona dieselin keskihinta oli 2,38 euroa. Sivuston tiedot perustuvat käyttäjien havaintoihin.
Torstain lukujen mukaan Pohjoisessa Suomessa Utsjoella dieselin hinta hinta oli jopa yli 2,59 eurossa litralta.
Dieselin korkea hinta nousi keskustelunaiheeksi myös eduskunnan torstain kyselytunnilla. Muun muassa keskustan kansanedustaja Mika Lintilä muistutti Suomen pitkistä etäisyyksistä. Tilanne vaikuttaa Suomen kasvuun ja yritysten kilpailukykyyn.
Lintilä ihmetteli, miksi hallituksen mielestä sähkön hintaan tulee poikkeuskeinoin puuttua, mutta polttoaineiden hinnan alentamiseen ei löydy tahtoa.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) totesi Hormuzinsalmen laajojen taloudellisten vaikutusten näkyvän myös bensapumpuilla.
Hän muistutti hallituksen jo muun muassa alentaneen lähes 300 miljoonaa euroa liikenteen verotusta. Myös ensi vuodelle tulee vielä pieni lisäkevennys.
”Valitettavasti polttoaineen hinta, erityisesti diesel, siellä pumpulla on niin korkea, että mikäli siihen haluttaisiin vaikuttaa veronkevennyksellä, se todennäköisesti olisi miljardiluokkaa, koska hintapaine yli 100 dollarin hinnasta barrelilta on niin kova, ja se johtuu Lähi-idän tilanteesta”, Purra kommentoi.
Iranin tukemat Jemenin huthit ovat STT:n mukaan voimistaneet hyökkäyksiään Punaisenmeren alueella. Polttoainemarkkinoilla ennakoidaan raakaöljyn kuljetushäiriöiden jatkuvan vielä kauan.Artikkelin aiheet
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