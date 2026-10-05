Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormuzinsalmi on sen hallinnassa ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi.

Laivoja seilasi Hormuzinsalmen läpi Iranin Bandar Abbasin satamakaupungin lähellä 5. syyskuuta. AFP/LEHTIKUVA.

Laivoja seilasi Hormuzinsalmen läpi Iranin Bandar Abbasin satamakaupungin lähellä 5. syyskuuta. AFP/LEHTIKUVA.

Lähi-idän öljynvienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Kplerin tiedoista.

Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljynvienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon.

Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormuzinsalmi on sen hallinnassa ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi, ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä.