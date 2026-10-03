Mika Hujanen istuu saunassakin marjapaikkoja etsien – marjastus on ”urheilusuoritus, eikä maraton ole siihen verrattuna mitään”

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Mika Hujanen juoksee alkukesällä hyväntekeväisyyteen ja viettää loppukesän marjametsässä.
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Uutiset
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Metsä
3.10.2026
18:00
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
marjastus
juoksu
hyväntekeväisyys
mustikka
Mika Hujanen
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