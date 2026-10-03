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Mika Hujanen tunnetaan myös Sukevan Sulttaanina, juoksijana ja intohimoisena marjastajana.

Mika Hujanen istuu saunassakin marjapaikkoja etsien – marjastus on ”urheilusuoritus, eikä maraton ole siihen verrattuna mitään”

Mika Hujanen juoksee alkukesällä hyväntekeväisyyteen ja viettää loppukesän marjametsässä.
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Uutiset|Metsä
3.10.202618:00
Eija Mansikkamäki
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