Maanantai on enimmäkseen pilvinen ja tihkusadetta esiintyy laajalti. Lapissa ja lännessä pilvisyys voi hiukan rakoilla.

Illalla sateet voimistuvat, kun maata lähestyy pohjoisessa matalapaineen keskus. Voimakkaimmat sateet tulevat yöllä, mutta sadealueen mentyä ohitse, tuuli kääntyy tiistaina länteen ja voimistuu entisestään.

Varsinkin puuskat ovat vaarallisen voimakkaita länsirannikolta maan keskiosaan ulottuvalla alueella.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Matalapaineen keskuksen siirryttyä Kuolan niemimaalle myöhään tiistaina, sää selkenee myös pohjoisessa.

Keskiviikko on aurinkoinen ja ilman lämpötila on hyvin lähellä tavanomaista, mutta ilma on hyvin kuivaa ja tuuli puuskaista. Yhdistelmä tuntuu koleutena, joten pukeutumista ei kannata valita vain ikkunaruudun sisäpuolelta katsellen.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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