Erityisesti ikäihmisten digitaidot ovat vahvistuneet – kaikenikäisistä joka kolmas tarvitsee kuitenkin usein tukeaLähes joka kolmas kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
Noin yhdeksällä kymmenestä suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston Digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut.
”Osaavia ikäihmisiä on joissain ikäryhmissä jopa tuplat parin vuoden takaiseen, ja lisäksi osaaminen on aiempaa syvempää”, sanoo tiedotteessa erityisasiantuntija Henriikka Eloluoto Digi- ja väestötietovirastosta.
Noin kahdeksan kymmenestä suomalaisesta arvioi pysyvänsä mukana digitaalisessa kehityksessä seuraavien viiden vuoden aikana.
”Kyky oppia uutta on tärkeää kaikenikäisille, sillä digitaidot eivät ole asia, jonka voi opetella kerran valmiiksi”, Eloluoto huomauttaa.
Useampi kuin joka kolmas 16–89-vuotias suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai -laitteiden käytössä. Avun tarve korostuu erityisesti uusissa, harvoin käytettävissä tai monimutkaisissa asiointitilanteissa.
Lähes joka kolmas kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
Aina ei olekaan kyse käyttäjän puutteellisista digitaidoista, vaan kyse voi olla myös huonosti suunnitellusta palvelusta.
”Hyvän digipalvelun tehtävä on auttaa käyttäjää etenemään ja ymmärtämään, mitä hänen pitää tehdä”, sanoo tiedotteessa johtava asiantuntija Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.
Ikä ei yksin määritä sitä, kuka osaa käyttää digitaalisia palveluja ja kuka tarvitsee apua.
”Nuorten oletetaan usein hallitsevan digitaaliset palvelut luontevasti, vaikka esimerkiksi viranomaisasiointi tai tietokoneen käyttö voi olla heille vierasta”, Eloluoto huomauttaa tiedotteessa.
”Samalla monet ikäihmiset käyttävät digitaalisia palveluja aktiivisesti ja kehittävät osaamistaan jatkuvasti.”Artikkelin aiheet
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