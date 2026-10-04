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Juuri nyt | Tästä syystä hiihtokilpailun palkintolusikkaa ei kannata ottaa käyttöön
Tilaajalle | Viljelijöille uusi bisnes? Suurtila osti 8 miljoonalla eurolla suomalaisen jalostamon Latviaan