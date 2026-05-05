Yhtiö työllistää noin 100 henkilöä ja sillä on kolme tehdasta Tukholmassa, Eskilstunassa ja Bengtsforsissa. Kuva: Fazer-konserni

Juho Mäkelä

Fazer on sopinut ostavansa Konfektyrfabriken Aroma AB:n, ruotsalaisen makeisvalmistajan.

Vuonna 1921 perustettu Aroma on merkittävä ruotsalainen makeisvalmistaja. Yhtiö työllistää noin 100 henkilöä ja sillä on kolme tehdasta Tukholmassa, Eskilstunassa ja Bengtsforsissa.

Aroma on tunnettu klassisten ruotsalaisten makeisten valmistaja, ja sillä on vakiintunut asema irtomakeiskategoriassa. Yhtiö tunnetaan klassisista tuotteistaan, kuten Geléhallon, Hallonbåtar, Röda Hjärtan ja Gräddkola.

Yrityskaupan loppuun saattamisen jälkeen Aromasta tulee osa Fazer Makeisten Candy-liiketoimintayksikköä.

”Tämä yritysosto tukee makeisliiketoimintamme kansainvälistä kasvustrategiaa ja vahvistaa asemaamme pohjoismaisessa irtomakeismarkkinassa sekä markkina-asemaamme Ruotsissa. Aroma on vakiintunut ruotsalainen makeisyritys, joka nojaa vahvaan perintöönsä ja inspiroi kuluttajia monipuolisilla makuelämyksillä ja tuotteilla”, Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum sanoo tiedotteessa.

Fazerin makeisliiketoiminta pohjautuu yli sadan vuoden makeisosaamiseen, ja yritys tarjoaa kuluttajille Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella rakastettuja suklaa- ja makeisbrändejä, kuten Fazerin Sininen, Dumle, Tutti Frutti, Tyrkisk Peber, Marianne, Remix, Skolekridt ja Geisha.

”Aroman asema makeisissa täydentää hyvin olemassa olevaa valikoimaamme. Yhdistämällä Aroman valmistusosaamisen Fazerin brändeihin ja kaupalliseen osaamiseen voimme kehittää laajemman ja kuluttajille entistä houkuttelevamman tarjooman sekä irtomakeisissa että pakatuissa makeistuotteissa”, Fazer Makeisten Candy-liiketoimintayksikön johtaja Tom Lindblad sanoo tiedotteessa.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisia kaupan täytäntöönpanon ehtoja, kuten Ruotsin kilpailuviranomaisen ja Ruotsin strategisten tuotteiden tarkastusviranomaisen hyväksyntää.