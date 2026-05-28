Avustushaku öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville päättyi – yli 4 000 hakemusta yllätti viranomaiset Öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville omakoti- ja paritaloille järjestetty avustushaku on päättynyt.

Öljylämmityksestä luopumiseen on ollut mahdollista saada tukea. Kuvituskuva. Kuva: Markku Vuorikari

Ulrika Eerola Hovio

Avustushaku öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville omakoti- ja paritaloille on päättynyt maanantaina 25.5.2026. Hakemuksia saapui lokakuusta 2025 alkaneen hakuajan aikana yli 4 000 kappaletta.

”Avustushaun suosio yllätti ja hakemuksia tuli loppumetreillä runsaasti. Hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa ja päätöstä voi joutua odottamaan pitkälle kesään”, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen rahoitusasiantuntija Katariina Herrala tiedotteessa.

Vanha lämmitysjärjestelmä pitää purkaa ja uusi järjestelmä asentaa 31.8.2026 mennessä, jotta avustuksen voi saada. Remontin voi aloittaa ennen avustuspäätöstä, mutta se ei vaikuta avustuspäätökseen.

”Määrärahojen riittävyys selviää lopullisesti vasta hakemusten käsittelyn päättyessä”, Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen rahoitusasiantuntija Hanna‑Reetta Tuominen toteaa.

Myönteisen päätöksen saaneiden hakijoiden on haettava maksatusta viimeistään 30.9.2026 mennessä.