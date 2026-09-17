Suomen Luonnonsuojeluliitto epäilee, että laittomia hakkuita on tehty Muhoksella ja mahdollisesti myös Kajaanin datakeskustyömaalla.

Teknologiajätti Googlen Suomen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita. Asiasta kertoo STT:lle Suomen Luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Epäilykset laittomista hakkuista kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaalla Muhoksen Leppiniemessä ja Kainuussa Kajaanin Otanmäessä.

Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken.

Datakeskuksen työmaa-alue on suljettu aidalla. Kuva: Timo Heikkala

STT on vahvistanut asian Lupa- ja valvontavirastolta (LVV), joka on aloittanut asiasta selvityksen. Otanmäen datakeskuksen osalta on vielä tarkastettava, ylittävätkö muutoshakkuiden pinta-alat YVA-rajat.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli niin sanottua YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Pysyvistä, yli 200 hehtaarin maakäytön muutoshakkuista tulisi lain mukaan laatia ympäristövaikutusten arviointi ennen niiden suorittamista.

Halmeenpää kuvaa tapausta törkeäksi ja Suomessa ennenkuulumattomaksi.

”Joko tämä on törkeää osaamattomuutta Googlen suomalaiselta hankeyhtiöltä eli Tuike Finland Oy:ltä tai sitten se on törkeää piittaamattomuutta Suomen lainsäädännöstä, tai pahimmillaan molempia”, hän sanoo.

Mietin, puhummeko nyt samasta asiasta kuin mistä kaikki tahot rummuttavat. Hanna Halmeenpää

Googlen viestintäpäällikkö Michiel Sallaets kiistää STT:lle sähköpostitse lähetetyssä lausunnossa, että työmailla olisi toimittu lainvastaisesti.

”Googlen omistamalla maalla Muhoksella ja Kajaanissa on kaadettu puita täysin metsälain vaatimusten mukaisesti.”

”Lisäksi kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessien osana on tehty laajoja luontotutkimuksia, jotka kattavat koko alueen varmistaen, että alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan metsätöiden aikana, lausunnossa sanotaan.”

Sallaetsin mukaan kaikki valikoivasta puunkorjuusta saadut mahdolliset tuotot lahjoitetaan paikallisille hankkeille.

Suomen Luonnonsuojeluliitto on antanut LVV:lle asiasta vireillepanopyynnön ja vaatii, että rakennustyöt Muhoksen datakeskusmaalla keskeytetään, kunnes ympäristövaikutusten arviointi on tehty.

Muutoshakkuiden suuruudeksi Muhoksella on ilmoitettu yli 300 hehtaaria.

Kajaanin Otanmäessä ilmoitus maankäytön muutoshakkuista annettiin Metsäkeskukselle tammikuussa. Myös Muhoksella alueen hakkuut aloitettiin jo kuukausia sitten. Muutoshakkuiden suuruudeksi Muhoksella on ilmoitettu yli 300 hehtaaria, mikä ylittää lain vaatiman rajan pakolliselle YVA-menettelylle.

Ylen mukaan Otanmäessä maan omistava Googlen tytäryhtiö Tuike Finland aloitti alueella elokuussa myös kaivu- ja räjäytystöitä.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selvittää, mitä mahdollisia haitallisia vaikutuksia hankkeesta aiheutuu ympäristölle. Lisäksi mahdollisille haittavaikutuksille täytyy antaa selonteko niitä lieventävistä toimenpiteistä.

Halmeenpään mukaan Muhoksen YVA-ohjelmassa on mainittu, että alueella selvitetään esimerkiksi kanalintujen soidinreviirejä.

”En pysty sanomaan, oliko tällä alueella niitä, mutta jos olisi ollut, niin kyllä ne nyt on ainakin tuhottu”, Halmeenpää sanoo.

Kajaanin datakeskusalue puolestaan sijaitsee muun muassa Suomenselän metsäpeurakantojen ekologisen yhteyden varrella. Ekologiset yhteydet ovat luonnonalueiden välisiä yhteyksiä, jotka mahdollistavat eläinten liikkumisen ja leviämisen elinympäristöstä toiseen. Näiden yhteyksien puuttuminen voi johtaa pahimmillaan koko lajin häviämiseen.

Kyllä tässä harkinta ja hallinta ovat pettäneet pahasti. Hanna Halmeenpää

Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin Suomessa seuraavan kahden vuoden aikana. Googlen mukaan kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa.

STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan koko 13 miljardia euroa ei kuitenkaan jää Suomeen.

Muhoksen ja Kajaanin lisäksi yhtiö suunnittelee uutta datakeskusta Vaalaan. Lisäksi yhtiö on laajentamassa jo olemassa olevaa Haminan datakeskusta.

Halmeenpää sanoo nyt paljastuneiden epäkohtien valossa ihmettelevänsä Googlen julkisuudessa vastuullisina ylistettyjä investointeja.

”Mietin, puhummeko nyt samasta asiasta kuin mistä kaikki tahot rummuttavat, eli kuinka mahtavaa tämä on ja kuinka Google tuo tänne oman sähkönsä ja toimii vastuullisesti. Eihän tässä ole osattu edes alkeita. ”

”Kyllä tässä harkinta ja hallinta ovat pettäneet pahasti”, Halmeenpää sanoo.