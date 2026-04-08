HS: Iran uhkaa vetäytyä tulitaukosopimuksesta, jos Israel jatkaa iskuja LibanoniinRauhanneuvotteluita välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif sanoi yöllä, että tulitauko koskee koko Lähi-itää, myös Libanonia.
Israel on jatkanut tuhoisia iskujaan Libanoniin tänään solmitusta Iranin sekä Yhdysvaltain ja Israelin välisestä tulitaukosopimuksesta riippumatta. Tästä syystä Iran uhkaa vetäytyä koko tulitaukosopimuksesta, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.
Israelin asevoimat on iskenyt noin sataan kohteeseen Libanonissa keskiviikkona. Iskut ovat voimakkaimpia, mitä Israel on tehnyt maata vastaan sodan alettua, asevoimat sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.
Rauhanneuvotteluita välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif sanoi yöllä, että tulitauko koskee koko Lähi-itää, myös Libanonia. Myöhemmin Israel kuitenkin ilmoitti, että tulitauko ei koske Libanonia.
Yhdysvaltain valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt puolestaan on todennut tänään, ettei tulitauko koske Libanonia.
