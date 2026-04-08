Israel on jatkanut tuhoisia iskuja Libanoniin, maan terveysministeriö sanoo Israel on antanut jälleen evakuointimääräyksiä Etelä-Libanoniin ja pääkaupunki Beirutin eteläosaan.

Jaa Kuuntele

Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo toivovansa, että myös Libanon otettaisiin mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen solmimaan aseleposopimukseen. AFP / LEHTIKUVA.

Uutiset | Ulkomaat STT

Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin keskiviikkona Libanoniin tekemissä iskuissa on kuollut kymmeniä ja loukkaantunut satoja ihmisiä. Tähänastiset uhriluvut ovat alustavia.

Terveysministeriön mukaan Israel on tehnyt keskiviikon aikana lukuisia ilmaiskuja eri puolille Libanonia. Ministeriö kutsuu Israelin toimia vakavaksi eskalaatioksi. Libanonin asukkaita se pyysi pysyttelemään poissa autoteiltä, jotta pelastusajoneuvot pääsevät liikkumaan.

Israelin asevoimat on sanonut jatkaneensa iskuja Libanonissa. Asevoimien mukaan Iranin kanssa solmittu aselepo ei koske Libanonia. Näin on sanonut myös Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia.

Iran ja Yhdysvallat ilmoittivat kahden viikon aselevosta keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Välittäjämaana toimineen Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan aselepo tulee voimaan "kaikkialla", myös muun muassa Libanonissa.

Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoi keskiviikkona toivovansa, että myös Libanon otettaisiin mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen solmimaan aseleposopimukseen.

Aoun sanoi presidentinkanslian lausunnossa, että Libanon jatkaa ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että maa huomioidaan alueellisessa rauhassa vakaalla ja kestävällä tavalla.

Äärijärjestö Hizbollah sanoo olevansa lähellä historiallista voittoa. Ryhmä ei toistaiseksi ole ottanut virallisesti kantaa Iranin ja Yhdysvaltojen solmimaan kahden viikon aselepoon.

Hizbollah ei ole ilmoittanut tehneensä uusia iskuja aamuyhden jälkeen Suomen aikaa.

Israel on antanut jälleen evakuointimääräyksiä Etelä-Libanoniin ja pääkaupunki Beirutin eteläosaan.

Israelin asevoimien arabiankielisessä X-päivityksessä on käsketty Zahranijoen eteläpuolella asuvia siirtymään välittömästi joen pohjoispuolelle. Asevoimat on antanut evakuointimääräyksen myös maan pääkaupungin Beirutin eteläosan asukkaille.

Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Israel on osunut satoihin Hizbollahin jäseniin ympäri Libanonia.

Hizbollah taas kehottaa muun muassa Etelä-Libanonin ja Beirutin eteläosan asukkaita olemaan palaamatta koteihinsa ennen kuin Libanonissa julistetaan virallinen ja lopullinen aselepo.

Libanonin viranomaisten mukaan Israelin viime viikkojen aikana tekemissä hyökkäyksissä on kuollut yli 1 500 ihmistä ja yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Lähi-idän sota levisi myös Libanoniin sen jälkeen, kun Hizbollah käynnisti iskut Israeliin Iranin tueksi maaliskuun alussa.

Saksan ulkoministeri Johann Wadephul korostaa, että Israelin tulisi toimia Libanonissa ainoastaan itsepuolustusoikeutensa rajoissa. Ulkoministeriön tiedottaja kertoi Wadephulin kommentoineen asiaa Israelin ulkoministerille.

Kun tiedottajalta kysyttiin, tarkoittiko Wadephulin lausunto sitä, että Israel voisi miehittää osan Etelä-Libanonista pitkäaikaisesti, hän vastasi, että itsepuolustusoikeutta voidaan tulkita eri tavoin.

”Israelin velvollisuutena on osoittaa, että se toimii asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti”, tiedottaja sanoi.

Espanjan ulkoministeri Jose Manuel Albares vaati keskiviikkoaamuna maan yleisradioyhtiö RTVE:n haastattelussa, että aselevon tulisi koskea myös Libanonia.

”On täysin tuomittavaa, että Israelin hyökkäys suvereeniin valtioon, hyökkäykset YK:n rauhanturvajoukkoja vastaan (–) sekä siviiliväestöön kohdistuvat umpimähkäiset pommitukset Beirutissa jatkuvat”, Albares sanoi.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi keskiviikkona toivovansa, että aselepo kattaa myös Libanonin kokonaisuudessaan.