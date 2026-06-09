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St1:n Anttosen mukaan Mynämäen hiilineutraaliudessa ei ole kunnianhimoa – kunta ottaa kehuna
Suomen sää on nyt kahtiajakautunut
Keskiviikkona pohjoisessa on odotettavissa sateita mutta etelämpänä aurinko pääsee paistamaan. Tiistai oli vielä hellepäivä mutta viikon puolivälistä alkaen sää hieman viilenee.
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Uutiset
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Sää
9.6.2026
19:44
Eevi Silvennoinen
Artikkelin aiheet
suomen sää
sateet
aurinko
säärintama
ilmastonmuutos
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