Tunnettu suomalainen hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arviota.

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Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Yritykset STT

Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut kolmessa yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja vt. toimitusjohtaja Ilari Hovila. Hänen mukaansa muutosneuvottelut alkavat elokuun alussa.

Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels & Safaris Servicesiä.

Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on vähän alle 300 työntekijää. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arviota.

Lapland Hotelsilla on 20 hotellia eri puolilla Suomea. Suurin osa hotelleista on Lapissa. Lapin toiminnot jäävät neuvotteluiden ulkopuolelle. Konserni työllistää yhteensä vajaat 2 000 ihmistä.