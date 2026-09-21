Oura lähtee pörssiin Yhdysvalloissa – markkina-arvo voi nousta yli 12 miljardiin euroonYhtiö myi älysormuksiaan viime vuonna noin 3,6 miljoonaa kappaletta.
Älysormusyhtiö Oura on jättänyt listautumisasiakirjansa Yhdysvalloissa. Annissa myydään 50 miljoonaa osaketta 40–44 dollarin kurssilla.
Jos kurssi asettuu ylärajalle, tulisi Ouran markkina-arvoksi reilut 14 miljardia dollaria eli yli 12 miljardia euroa. Alun perin Oulusta lähtöisin oleva Oura on listautumisen edellä siirtänyt päämajansa Yhdysvaltoihin.
Yhtiö myi älysormuksiaan viime vuonna noin 3,6 miljoonaa kappaletta. Sormusten ohella yhtiö tarjoaa kuukausimaksullista terveydenseurantapalvelua, jolle on kertynyt yli viisi miljoonaa tilaajaa. Yhdysvalloissa palvelusta pitää maksaa hiukan alle kuusi dollaria kuussa, kun taas sormusten hinnat ovat 399 tai 499 dollaria.
Yhtiön tulos jäi kesäkuun lopulla päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla 924 miljoonaa dollaria tappiolliseksi 1,2 miljardin dollarin liikevaihdolla, kertoo uutistoimisto Bloomberg.Artikkelin aiheet
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