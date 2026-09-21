Supon ex-päällikkö Pelttarille maanpetosrikossyyte tiedustelutoimintavyyhdissäSyyttäjä nosti syytteet seitsemää ihmistä vastaan suojelupoliisin tiedustelutoimintavyyhdissä
Suojelupoliisin eli supon entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen maanpetos- ja virkarikoksista. Asia käy ilmi Helsingin käräjäoikeuden julkisista tiedoista.
Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Näistä jälkimmäinen on maanpetosrikos.
Pelttari toimi supon päällikkönä vuosina 2011–2023. Eduskunnan pääsihteerinä Pelttari aloitti vuoden 2024 alussa. Hän on ollut viime vuoden kesästä lähtien virasta pidätettynä.
Syyttäjälaitos kertoi aiemmin tänään, että supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on nostanut asiassa syytteet yhteensä seitsemää ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että supon tiedustelutoiminnassa on rikottu määräyksiä, jotka koskevat poliisin toimivaltaa, toimivaltakeinoja sekä salassa pidettävien tietojen käsittelemistä.
Osa syytteistä on syyttäjän mukaan nostettu jo aikaisemmin.
Pelttarin lisäksi myös supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas supossa työskennellyt mies saivat syytteet virkarikoksista.
Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet kymmentä ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen.
Kaikki epäillyt ovat syyttäjän mukaan kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.
Syyttäjä teki asiassa myös yhteensä kymmenen syyttämättäjättämispäätöstä yhdeksän ihmisen tekemiksi epäillyistä rikoksista.
Kaikki epäillyt ovat syyttäjän mukaan kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.
Kokonaisuuden esitutkinta valmistui toukokuussa. Asia siirtyi syyteharkintaan kymmenen epäillyn osalta. Asian tutkinnanjohtajat kertoivat epäiltyjen olevan pääasiassa suojelupoliisissa toiminnasta vastanneita virkamiehiä. Rikosnimikkeinä tutkinnassa oli ollut muun muassa turvallisuussalaisuuden paljastaminen, virka-aseman väärinkäyttäminen, virkasalaisuuden rikkominen ja virkavelvollisuuden rikkominen.
Tutkinnanjohtajien mukaan supon toiminnassa epäiltiin käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa ja voineet käsitellä sitä valvomattomasti. Lisäksi erään toiminnassa käytetyn siviilin laitteeseen kohdistuneen tietomurron vuoksi salassa pidettäviä tietoja on paljastunut kokonaan ulkopuoliselle taholle.
Jutun otsikkoa on korjattu klo 16.21: kyse on maanpetosrikossyytteestä, ei maanpetossyytteestä.Artikkelin aiheet
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