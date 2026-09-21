Pörssisähkön hinta nousee tiistaina päivän mittaan tuntuvasti, ja erityisen kallista sähkö on alkuillasta. Vuorokauden korkein hinta nähdään kello 19.30–19.45, jolloin sähkö maksaa 44,43 senttiä kilowattitunnilta.

Aamuyöllä sähkö on vielä hyvin edullista. Halvin vartti osuu aikaan kello 00.45–01.00, jolloin hinta käy 2,48 sentissä kilowattitunnilta. Aamun jälkeen hinnat lähtevät kuitenkin nousuun, ja jo seitsemän jälkeen sähkö maksaa yli 15 senttiä kilowattitunnilta.

Aamupäivällä hinnat liikkuvat pääosin 20–30 sentin välillä. Päivällä sähkö hieman halpenee, mutta iltaa kohti hinnat kääntyvät jälleen jyrkkään nousuun. Kello 18.45 jälkeen alkaa päivän kallein jakso, ja yli 30 sentin tuntihintoja nähdään usean tunnin ajan.

Korkeimmillaan hinnat käyvät yli 40 sentissä kilowattitunnilta hieman ennen iltakahdeksaa. Hintapiikki tasaantuu vasta myöhäisillasta.

Tiistain vuorokauden keskihinta on 17,31 senttiä kilowattitunnilta, kun se jäi maanantaina 5,52 senttiin kilowattitunnilta.

Hinnat sisältävät sähköpörssin määrittelemän sähkön hinnan, arvonlisäveron sekä marginaalin.