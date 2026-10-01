Polttonesteiden hintaa on nostanut viime kuukausina ennen muuta Yhdysvaltain ja Israelin helmikuun lopussa aloittama sota Irania vastaan.

Polttonesteiden hintaa on nostanut viime kuukausina ennen muuta Yhdysvaltain ja Israelin helmikuun lopussa aloittama sota Irania vastaan. Arkistokuva. TEEMU SALONEN / LEHTIKUVA.

Polttonesteiden hintaa on nostanut viime kuukausina ennen muuta Yhdysvaltain ja Israelin helmikuun lopussa aloittama sota Irania vastaan. Arkistokuva. TEEMU SALONEN / LEHTIKUVA.

Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.

Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan keskimäärin 2,24 euroon litralta.

Polttonesteiden hintaa on nostanut viime kuukausina ennen muuta Yhdysvaltain ja Israelin helmikuun lopussa aloittama sota Irania vastaan. Ennen sodan syttymistä diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta.

Iranin sodan ja Hormuzinsalmen sulun ohella polttonesteiden hintoja ovat nostaneet huthien uhkaukset Saudi-Arabian öljykuljetuksia kohtaan Punaisella merellä sekä Ukrainan iskut Venäjän öljynjalostamoihin.

Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa.

EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Manner-Euroopan EU-maiden halvimmat dieselin hinnat mitattiin Bulgariassa, Espanjassa ja Unkarissa, missä diesellitra maksoi 1,93 euroa.

Dieselin hinta nousi mittaushistorian korkeimpaan noteeraukseen yhteensä 12 EU-maassa. EU-komissio on seurannut polttonesteiden hintoja viikoittain vuodesta 2005 alkaen.