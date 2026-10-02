Kysely: Kallis polttoaine haittaa yrityksiä30 prosenttia yrityksistä arvioi kilpailukykynsä heikentyneen merkittävästi logistiikkakulujen kasvun takia, kertoo kauppakamarien kysely.
Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely.
Kyselyn vastaajista lähes kolmannes arvioi yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Vaikutus oli suurin teollisuustoimialalla ja kaupan alalla. Lähes 70 prosenttia yrityksistä arvioi kilpailukykynsä heikenneen ainakin jonkin verran.
Laajimmin yrityksiin vaikuttaa tiekuljetusten kallistuminen, mutta 60 prosenttia yrityksistä arvioi myös merirahdin kustannusnousun heikentäneen kilpailukykyä.
Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa.
Kauppakamarien talouskysely tehtiin syyskuun puolivälissä, ja siihen vastasi runsas tuhat yritystä.Artikkelin aiheet
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