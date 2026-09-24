138 vuoden hurvitteluhistoria päättyy: Suomen Tivoli lopettaaSuomen Tivoli oy:lle on muodostumassa jo seitsemäs peräkkäinen tappiollinen tilikausi.
Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen.
Yhtiö kertoo tiedotteessa, että lopettamispäätös oli raskas, mutta siihen ajoivat taloudelliset realiteetit.
Suomen Tivoli oy:lle on muodostumassa jo seitsemäs peräkkäinen tappiollinen tilikausi.
Liiketoiminnan kannattavuutta heikensivät peräkkäiset ja toisiaan vahvistaneet tekijät: koronapandemia, energiakriisi, inflaatio, arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos, kustannusten yleinen nousu sekä ihmisten lisääntynyt varovaisuus.
Suomen Tivoli viihdytti viimeksi Oulussa, jossa tivolilla oli yhtiön mukaan erinomainen sijainti.
Yhtiö luotti Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan, mutta mennyt kausi jäi edellistäkin heikommaksi. Tulos oli yhtiölle suuri pettymys.
”Vaikka liiketoiminta päättyy, 138 vuoden aikana syntyneet muistot, elämykset ja merkitys suomalaisessa huviperinteessä säilyvät”, tiedote päättyy.Artikkelin aiheet
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