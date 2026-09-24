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Juuri nyt | Koneyrittäjät ahdingossa ‒ polttoöljy kallistuu dieseliäkin nopeammin
Tilaajalle | Miia Pulkkanen palasi pohjoiseen ja hankki tutun menestyshevosen