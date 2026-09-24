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Koneyrittäjät ahdingossa ‒ polttoöljy kallistuu dieseliäkin nopeammin
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Miia Pulkkanen palasi pohjoiseen ja hankki tutun menestyshevosen
Koneyrittäjät ahdingossa ‒ polttoöljy kallistuu dieseliäkin nopeammin
”Koneyrittäjät tarvitsevat nopeita toimia kustannuskriisin helpottamiseksi.”
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Metsä
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Talous
24.9.2026
16:00
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
koneyrittäjä
polttoöljy
diesel
polttoaine
kustannuskriisi
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