Loppukesän ärhäkkä ampiainen voi pistää koiraa kuonoon – näissä tilanteissa tulisi lähteä eläinlääkäriin Ampiaisen pisto on lemmikille yleensä vaaraton ja aiheuttaa vain tilapäistä tuskailua. Joskus pisto kuonoon voi olla jopa hengenvaarallinen.

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Ampiaisen pisto on vaarallisimmillaan suussa tai nielussa. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Lemmikit Taneli Laine

Ampiaiset pistävät koiraa useimmiten pään alueelle ja suuhun ‒ kissoilla yleisin pistoskohta on tassu, kerrotaan lemmikkivakuutusyhtiö Agria Eläinvakuutuksesta.

Suurin osa pistoista ei aiheuta lemmikille hengenvaaraa. Kipua ja turvotusta voi lievittää kotikonstein esimerkiksi pyyhkeeseen käärityllä kylmäpussilla tai märällä, kylmään veteen kastetulla pyyhkeellä.

Jotkut lemmikit ovat pistoksille yliherkkiä ja voivat saada niistä allergisen reaktion. Oireet näkyvät nopeasti esimerkiksi oksenteluna, hengitysvaikeuksina, turvotuksena tai yleiskunnon heikkenemisenä. Mikäli oireet ovat vakavia tai tilanne pitkittyy, lemmikki tulee viedä eläinlääkäriin.

Ampiaisen pisto on vaarallisimmillaan suussa tai nielussa, sillä eläimen hengitystiet voivat turvota ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Erityisesti pisto kuonoon voi äityä oireiltaan vakavaksi.

Jos ampiainen pistää lemmikkiä kuonoon, tilanteeseen on reagoitava pian ja käännyttävä eläinlääkärin puoleen hoito-ohjeita varten.

Joskus hyönteisen pistoa ja kyyn puremaa voi olla vaikea erottaa toisistaan. Jos epäilet kyyn puremaa, tulisi lemmikki viedä eläinlääkärin vastaanotolle. Kyyn purema on eläimelle hengenvaarallinen.