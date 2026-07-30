Tänään on maailman ylikulutuspäivä – vauhti kovempaa kuin koskaan aiemminWWF:n mukaan moni muu Euroopan maa on jo kääntänyt kulutuksen suuntaa.
Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF.
Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,73 maapalloa. Loppuvuosi eletään siis velaksi, WWF kirjoittaa tiedotteessaan.
Laskennallinen ylikulutuspäivä siirtyi hieman viime vuodelta, jolloin se koitti jo kuusi päivää aikaisemmin. WWF:n mukaan siirtymä ei kuitenkaan johdu kulutuksen vähenemisestä, vaan laskennassa käytettävän datan tarkentumisesta.
Laskennasta vastaavat Global Footprint Network -järjestö ja torontolainen Yorkin yliopisto, jotka hyödyntävät muun muassa YK-järjestöjen tarjoamaa dataa.
Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin.
WWF Suomen suojelun neuvonantaja Jussi Nikulan mukaan Suomen seuraavan hallituksen olisi otettava käyttöön ekologisen velan jarru.
"Kun luontohaittojen aiheuttamiselle laitetaan hinta, asiakkaiden tarpeita pienimmillä ympäristöhaitoilla palvelevat yritykset voittavat ja koko talous siirtyy kohti maapallon kantokyvyn mukaista luonnonvarojen kulutusta”, hän sanoo tiedotteessa.
Suomi on asukasta kohden laskettuna yksi kovimmista synnintekijöistä, sillä meillä ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa aprillipäivänä.
WWF:n mukaan moni muu maa on jo kääntänyt kulutuksen suuntaa. Esimerkiksi Saksa, Norja ja Tanska ovat kääntäneet asukaskohtaisen ekologisen jalanjälkensä laskuun.
Korkean kulutuksen maista vauhdikkaimman muutoksen on tehnyt Alankomaat, joka on leikannut luonnonvarojen kulutuksestaan vuosikymmenessä noin kolmanneksen esimerkiksi hinnoittelemalla fossiilipäästöjä.
"On yhteiskunnallinen valinta, tartummeko ongelmiin ja pyrimme ratkaisemaan ne vai pidämmekö laput edelleen silmillä ja jatkamme tuhoisaa ylikulutusta", Nikula sanoo.Artikkelin aiheet
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